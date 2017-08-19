Доба в АТО: поранення отримали троє українських військовослужбовців

Прес-центр штабу АТО інформує про ситуацію на Сході України за останню добу. Відтак, в результаті обстрілів поранено трьох українських військовослужбовців.

Основним епіцентром протистояння залишається Авдіївська промзона. Після 18 години бойовики там тричі обстрілювали позиції військових з мінометів, танку та гранатометів. Українська армія відповідала вогнем.

Під час одного з таких протистоянь один український військовий отримав поранення.

На маріупольському напрямку бойовики з 82-міліметового міномету та великокаліберних кулеметів майже годину стріляли по укріпленнях на підступах до Чермалика.

Наприкінці доби під вогнем опинились українські позиції неподалік Павлополя, Лебединського, Широкиного. Внаслідок обстрілу опорного пункту у районі Водяного ще один український військовий отримав поранення.

На луганському напрямку ввечері було відносно спокійно.