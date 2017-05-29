Доба в АТО: поранено 7 українських військовослужбовців

Прес-центр штабу АТО інформує про ситуацію на Сході України за останню добу. Відтак, в результаті обстрілів поранено 7 українських військовослужбовців.

На приморському напрямку обстрілювали Красногорівку, Мар’їнку, Чермалик, Широкине, Водяне, Павлопіль, Гнутове та Новотроїцьке.

На донецькому напрямку бойовики стріляли по Авдіївці, Пісках, Зайцевому.

На луганському напрямку обстрілювали Катеринівку, Кримське, Валуйське, Донець, Троїцьке.

Загалом, за останню добу бойовики 48 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України.