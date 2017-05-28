Прес-центр штабу АТО повідомляє про ситуацію на Сході України за останню добу. Відтак, в результаті обстрілів було поранено 8 українських військових.
На приморському напрямку бойовики відкривали вогонь 24 рази. Стріляли поблизу Павлополя, в районі Широкиного, Водяного, Лебединського, Чермалика, Гнутового, Докучаєвська. Також бойовики били з околиць Донецька по укріпленнях позицій ЗСУ на підступах до Мар’їнки з гранатометів різних модифікацій.
На донецькому напрямку штаб АТО зафіксував 16 обстрілів бойовиків.
На луганському напрямку дев’ять обстрілів. Бойовики обстріляли позиції ЗСУ поблизу Новозванівки, Новоолександрівки, Кримського, в районі Станиці Луганської, селищ Донець та Лобачеве.
Загалом, за останню добу бойовики відкривали вогонь 49 разів.
Доба в АТО: поранено 8 українських військовослужбовців
Прес-центр штабу АТО повідомляє про ситуацію на Сході України за останню добу. Відтак, в результаті обстрілів було поранено 8 українських військових.