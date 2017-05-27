Доба в АТО: поранено двох українських військових

Прес-центр штабу АТО інформує про ситуацію на Сході України. Відтак, за останню добу в результаті обстрілів поранено двох українських військовослужбовців.

На приморському напрямку обстрілювали Широкине, Чермалик, Павлопіль, Лебединське, Водяне, Гнутове, а також підступи до Мар’їнки та Красногорівки.

На донецькому напрямку бойовики стріляли по позиціях сил АТО біля Авдіївки, Верхньоторецького, Пісків.

На луганському напрямку вогонь вели біля Кримського.

Загалом за останню добу бойовики 61 раз відкривали вогонь по підрозділах ЗСУ.