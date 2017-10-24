Доба в АТО: поранено одного українського військовослужбовця

Прес-центр штабу АТО інформує про ситуацію на Сході України за останню добу. Відтак, в результаті обстрілів поранення отримав один український військовослужбовець.

Після 18 години бойовики продовжували обстріли позицій сил АТО на всіх напрямках із використанням піхотного озброєння.

Так, на Донецькому напрямку, увечері російсько-окупаційні угруповання з різних видів гранатометів та великокаліберних кулеметів били по наших опорних пунктах неподалік Зайцевого, Авдіївки, Кам’янки, Луганського та Верхньоторецького. Також наприкінці доби під кулеметним вогнем опинились оборонці Майорська та шахти Бутівка.

З цієї ж зброї, на Луганському напрямку окупанти обстріляли позиції Збройних сил України біля Кримського, Новоолександрівки. А великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю бойовики застосовували в районі Новозванівки і Попасної.

На Маріупольському напрямку, увечері під вогонь ворожих гранатометів потрапили укріплення сил АТО неподалік Мар’їнки і Старогнатівки.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я. Українські воїни 15 разів жорстко відповідали ворогу із озброєння, не забороненого мирними домовленостями.