Доба в АТО: поранено трьох українських військовослужбовців

Прес-центр штабу АТО інформує про ситуацію на Сході України за останню добу. Відтак, в результаті обстрілів поранено двох українських військовослужбовців. Ще один постраждав в результаті підриву на міні.

На приморському напрямку бойовики стріляли в районі Красногорівки та Павлополя.

На луганському напрямку сепаратисти з мінометів різних калібрів декілька разів били по укріпленнях ЗСУ на підступах до Кримського та Троїцького, обстрілювали Новоолександрівку та Новозванівку.

На донецькому напрямку тривали обстріли Авдіївської промзони.

Загалом, за минулу добу бойовики 33 рази порушили перемир’я