Прес-центр штабу АТО інформує про ситуацію на Сході України за останню добу. Відтак, в результаті обстрілів загинув один український військовослужбовець. Він підірвався на невідомому вибуховому пристрої неподалік селища Піски.
На луганському напрямку сепаратисти двічі вели вогонь неподалік Станиці Луганської з великокаліберних кулеметів. Укріплення ЗСУ у селищі Щастя обстріляли із зенітної установки, повідомляє штаб.
У районі Кримського вони стріляли з мінометів калібру 82 мм та гранатометів по українських укріпленнях у районі Кримського.
На приморському напрямку під гранатометний вогонь бойовики потрапили опорні пункти Збройних сил у Талаківці та Водяному.
Загалом, минулої доби бойовики здійснили 15 обстрілів.
Доба в АТО: загинув один український військовослужбовець
Прес-центр штабу АТО інформує про ситуацію на Сході України за останню добу. Відтак, в результаті обстрілів загинув один український військовослужбовець. Він підірвався на невідомому вибуховому пристрої неподалік селища Піски.