Доба в АТО: жоден український захисник не загинув і не отримав поранення

Минула доба для українських військовослужбовців пройшла без втрат: на щастя жоден захисник не загинув і не отримав поранення.

Про це повідомили в Міноборони.

Втім бойовики продовжували здійснювати обстріли по українським позиціям – зареєстровано 82 обстріли.

Досить неспокійно було на Донецькому напрямку, зокрема бойовики обстрілювали Луганське, Авдіївку, Опитне, Піски, Троїцьке, Луганське, тощо.

З артилерії, БМП та БТР бойовики гатили по Луганському та Маріупольському напрямках, – повідомляють у прес-центрі штабу АТО.