«Добра людина, яку не можна не любити»

Кінець ХІХ – початок ХХ століть став часом масової еміграції мешканців з Галичини, Буковини і Волині до Канади, Аргентини, США. Мої земляки буковинці, в їх числі і мій прапрадідусь Іван Підгайчук, мандрували за океан шукати щастя здебільшого до Канади. Більшість поверталися на Батьківщину, заробивши гроші на купівлю землі, облаштування селянської господи, зокрема й мій пращур та його односельці, але багато буковинців так і залишились на чужині. І не просто глибоко пустили на ній своє коріння, а й стали знаменитими канадцями, прославивши свій рід, свою Батьківщину. В їх числі – 24-й генерал-губернатор Канади Рамон Джон Гнатишин. У далекому 1907 році першим на канадську землю ступив його неписьменний дід Михайло Гнатишин, український селянин з Вашківців, що на Буковині (нині Чернівецька область), потім за кілька місяців приїхала дружина Анна з сином Іваном – батьком Рамона. Іван (Джон) Гнатишин, став адвокатом, був обраний депутатом парламенту, міністром уряду провінції Саскачеван, а пізніше був обраний сенатором в уряді Канади.

Рамон Гнатишин народився і здобув освіту в провінції Саскачеван, служив у Королівських повітряних силах навчався Саскачеванському університеті, де отримав ступінь бакалавра мистецтв та бакалавра юриспруденції і до 1974 року займався юридичною практикою.

Того ж року й був обраний до Палати Громад Канадського парламенту від Прогресивно-консервативної партії. Займав посади міністра енергетики, гірничорудної промисловості та ресурсів Канади (1979–1980 рр.) та міністра юстиції (1986–1988 рр.) і навіть генеральним прокурором Канади. За рекомендацією прем’єр-міністра 14 грудня 1989 року Гнатишин був призначений генерал-губернатором Канади.

Генерал-губернатор має символічне політичне значення, втім Рамон Гнатишин знаний тим, що значною мірою сприяв популяризації інституту генерал-губернаторства. За Гнатишина офіційна резиденція генерал-губернатора «Рідо-Холл» стала відкритою для туристів. Гнатишин заснував Премію генерал-губернатора в галузі мистецтв. За перебування на посту прийняв 26 голів держав, у тому числі, у листопаді 1994 року, Президента України Л. Кучму , виступав більше, ніж 1200 раз.

За видатні заслуги перед Канадою Рамон Гнатишин був удостоєний багатьох почесних титулів та звань.

Рамон знав українську мову і свято зберігав рідні українські традиції. Ще за часів СРСР, у1976 році, Джон Гнатишин, батько Рамона, тодішній сенатор Оттавського парламенту, приїжджав до Києва. Звісно, він схотів відвідати своє родинне гніздо, але КДБ чомусь не пустило його у Вашківці.

І ось тільки за часів незалежності України, яку першою в світі визнала саме Канада, 2 жовтня 1992 року, на Чернівецькому летовищі приземлився літак Рамона Гнатишина . Його з усіма почестями зустрічав земляк – тодішній голова обласної ради, а нині повноважений посол України в Молдові Іван Гнатишин. Знаковою як для Буковини, так і для канадського гостя стала зустріч з науковцями Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, громадськістю обласного центру, а далі – нагородження Рамона Джона Гнатишина дипломом почесного доктора буковинського вишу. Це звання високоповажному канадцю українського походження присвоєно за активну громадсько-політичну діяльність на благо миру та налагодження співробітництва між Канадою та Україною. Тоді ж генерал-губернатор Канади взяв участь у відкритті єдиного в Україні Чернівецького музею буковинської діаспори. В експозиції Канадського залу значна частина експонатів розповідала саме про його життя. Рамон Джон Гнатишин схвильовано сказав: “Цей музей – пам’ятник відважним піонерам і невгамовним шукачам кращої долі. Я пишаюся тим, що можу їх вшанувати як перший генерал-губернатор Канади українського походження зі славного буковинського краю…”

Помер Рамон Гнатишин 18 грудня 2002 р., в місті Оттава. У цьому ж місті українцю встановлено пам’ятник як видатному політику і популяризатору Канади у світі.

У березні 2004 року уряд Канади вшанував Гнатишина випуском поштової марки із його зображенням.

Катерина Ботук