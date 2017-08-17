Доходи міського Пенсійного фонду цьогоріч зросли на майже 90 млн грн

Доходи бюджету Пенсійного фонду Буковини значно зросли. Про це йдеться на сайті Чернівецької ОДА. Відтак, доходи в першому 2017 року становили 2102,9 млн. грн., порівняно з відповідним періодом минулого року вони збільшились на 89,1 млн. грн.

Власних доходів до бюджету Пенсійного фонду в області надійшло у сумі 1014,9 млн. грн., що на 15,6% перевищує планове завдання. Порівняно з відповідним періодом 2016 року, надходження зросли на 356,9 млн. грн., або на 54,2%, у зв’язку із законодавчими змінами, пов’язаними з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати, та зростанням надходжень від фізичних осіб-підприємців.

Власних доходів, адміністрування яких здійснює ГУ ПФУ в області, мобілізовано в сумі 10,9 млн. грн., що становить 105,3% до плану та на 1 млн. грн. більше надходжень січня-липня 2016 року.

Завдяки взаємодії органів влади та державної виконавчої служби заборгованість з платежів до бюджету Фонду упродовж січня-липня 2017 року зменшено на 0,2 млн. грн. (1,2%) і наразі вона становить 15,7 млн. грн. Причому, 50,3% цієї суми або 7,9 млн. грн. – це заборгованість підприємств-банкрутів та у яких відсутні активи.