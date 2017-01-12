Дональд Трамп нагадав про свій намір збудувати стіну на кордоні з Мексикою

Під час своєї першої прес-конференції у якості новообраного президента США, Дональд Трамп нагадав та підтвердив свій намір збудувати стіну на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє molbuk.ua. У США відбулася перша прес-конференція нового президента Дональда Трампа. Як відомо, під час своєї передвиборчої кампанії бізнесмен не раз наголошував на своєму бажанні боротися з мігрантами у країні, чим викликав обурення серед суспільства. Напередодні самих виборів відповідна заява зникла з офіційної сторінки кандидата. Втім, сьогодні, вже на посаді президента США, Дональд Трамп підтвердив свої наміри. Окрім цього політик наголосив, що будування самої стіни повинна відшкодувати Мексика. “Мені не хочеться чекати рік чи півтора, щоб почати будівництво. Мексика в тій чи іншій формі відшкодує нам витрати”,- заявив президент.