Дональд Трамп планує підписання ще одного імміграційного указу

Президент США Дональд Трамп, відомий своїм упередженим ставленням до мусульман, збирається підписати ще один імміграційний указ. Про це він повідомив журналістам на борту свого президентського літака. Президент збирається підписати “цілковито новий указ” вже у понеділок чи вівторок. Передбачається, що нововведення міститиме заборону на в’їзд до США громадян з окремих країн з переважно мусульманським населенням. “Ми виграємо цю битву. На жаль, це потребує часу”,- сказав пан Трамп.

Як раніше повідомлялося, президент США вже підписував указ наприкінці січня, який припиняв на 120 днів прийом біженців з усіх країн світу та на 90 днів забороняв в’їзд громадянам Ірану,Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену. Втім, розважливий американський суд заблокував цей указ. Суд заявив, що адміністрація Трампа не спромоглася надати жодних доказів, аби обгрунтувати заборону. Президент тільки сказав, що це може захистити США від тероризму. Та це відоме упередження, адже не можна вважати кожного мусульманина загрозою тільки через те, що він вірить в Аллаха.