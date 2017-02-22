Допомогу для жителів Авдіївки та бійців АТО передали працівники міграційної служби

Працівники Управління ДМС у Чернівецькій області передали допомогу на передову для 80-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ.

До акції приєдналися підприємці, які спільно з міграційниками зібрали продукти харчування, одяг, взуття, теплі речі, дизель, генератор та електропили. Частину допомоги було передано жителям Авдіївки у пункті збору м. Краматорськ.

Керівник міграційної служби області Віталій Вербицький, який відвозив допомогу, повернувся на Буковину з українським прапором, який підписали бійці, – повідомляють у прес-службі ДМС в області.