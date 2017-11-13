Допоможіть хлопчику почути: сім’я з Буковини потребує коштів на дороговартісну операцію для сина

Сім’я з Буковини, яка наразі проживає на Івано-Франківщині потребує допомоги небайдужих. Їхньому 3,5 річному сину Івану потрібна операція для того, щоб він зміг чути.

Лікарі поставили дитині діагноз – двобічна сенсоневральна хронічна глухота.

Щоб провести операцію по кохлеарній імплантації необхідно зібрати 26000 євро.(806 000 грн).

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“Йому вже 3.5 рочки і ми втрачаємо шанс на повноцінний розвиток дитини. Прошу ВАШОЇ ДОПОМОГИ, може можете чимось допомогти моєму синочку. Ми самі з Хотинського району село Рашків, на даний час проживаємо в смт. Делятині Івано-Франківська області. Вже рік збираємо ці гроші і нам залишилося трохи менше половини грошей. Надіюся на вашу підтримку і допомогу”, – звернулась до небайдужих матір хлопчика Тетяна Ключівська.

Реквізити для допомоги:ПриватБанк:4149499644457374 (гривня) ПриватБанк 5168757283754895 (євро).

Отримувач Ключівська Тетяна (мама) моб.тел. мами хлопчика – 0997270628.

Не залишайтесь осторонь чужої біди!