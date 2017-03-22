ДП «Чернівецький геоінфоцентр» має звільнити приміщення, за яке не сплачувало Чернівецькій міськраді орендну плату

Підприємство заборгувало міськраді більше 40 тисяч гривень за оренду приміщення.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Так, керівник Чернівецької місцевої прокуратури звернувся до Господарського суду Чернівецької області з позовом до ДП «Чернівецький геоінфоцентр» щодо стягнення заборгованості за оренду приміщення на користь Департаменту економіки Чернівецької міської ради.

Зокрема, у грудні 2015 роеку виконком міськради в особі Департаменту економіки та ДП «Чернівецький геоінфоцентр» уклали договір на оренду приміщення за адресою: м.Чернівці, вул. Кохановського, 5.

Втім, через порушення умов договору та систематичних несплат утворилась заборгованість у сумі більше 40 тисяч гривень.

У ході розгляду заборгованість була погашена, однак Господарський суд Чернівецької області прийняв рішення про розірвання договору та повернення займаного приміщення.