ДСНС попереджає громадян про лавинну небезпеку

Державна служба з надзвичайних ситуацій України попереджає громадян про лавинну небезпеку. Ризик сходження снігу на сьогодні, 25 лютого, є актуальним у горах Закарпатської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської областi. Тут зафіксовано 3 рівень лавинної небезпеки, що характеризується як велика небезпека, глибина снігового покриву складає 50-70 сантиметрів. Така лавина може бути небезпечною для життя.

Небезпека сходження лавин у цьому регіоні пов’язана з хуртовинами та відлигою.

Просимо по можливості не підійматися сьогодні у гори.