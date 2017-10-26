ДСНС попереджає про сильні пориви вітру та мокрий сніг у Чернівецькій області

ДСНС України попереджає про сильні пориви вітру та мокрий сніг у Чернівецькій області. “За даними УкрГідрометцентру у Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях очікуються пориви вітру 15-18 м/с та налипання мокрого снігу”,- йдеться у повідомленні.

Мокрий сніг у Чернівцях очікується 30 та 31 жовтня.