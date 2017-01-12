ДСНС попереджає про сильні пориви вітру та ожеледицю у Чернівецькій області

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про сильні пориви вітру у Чернівецькій та інших областях України. Відповідне повідомлення з`явилося сьогодні на офіційному сайті ДСНС України. У Чернівецькій області 13 січня очікується сильний вітер зі швидкістю 15-20 метрів на секунду. Такі погодні умови також у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Окрім цього ДСНС повідомляє про сильну ожеледицю у багатьох областях та містах України сьогодні, 12 січня. Найбільше від слизьких доріг потерпатиме Київ та Кіровоградська область. Служба з надзвичайних ситуацій України просить громадян бути обережними на дорогах та вулицях міст.