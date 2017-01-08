ДСНС повідомляє про загрозу лавин у Карпатах та просить українців бути обережними на вулиці

ДСНС України повідомляє про загрозу лавин у Карпатах станом на 8 січня. Таке повідомлення з’явилося на офіційному сайті Державної служби надзвичайних ситуацій. “У зв’язку з сильними снігопадами та хуртовинами, у горах Львівської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей значний (III) рiвень лавинної небезпеки. В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги”, – повідомляє прес-служба. Окрім цього, майже у всіх областях України сильні снігопади , хуртовини, снігові замети та ожеледь. ДСНС України просить громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці. Не ходити попід розлогими деревами, електрощитами, лініями електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження. 9 січня 2017 року послаблення та припинення небезпечних явищ.