ДТП на Буковині: госпіталізовано трьох осіб (ФОТО)

У ніч на 9 листопада на Буковині сталася моторошна ДТП. Про це пише ГУНП в Чернівецькій області. Подія сталася в Магалі. 18-річна жителька Новоселицького району, керуючи автомобілем марки «БМВ» на іноземній реєстрації, їхала центральною автодорогою в селі. Дівчина не впоралась з керуванням, виїхала за межі проїжджої частини і перекинулася.

В результаті ДТП водія та двох пасажирів іномарки з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги.У потерпілих діагностували алкогольну інтоксикацію. Ще одну пасажирку медичні працівники оглянули і відпустили додому.

За фактом даної ДТП відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статі 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

