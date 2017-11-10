ДТП на Буковині: “Мерседес” на іноземній реєстрації в’їхав в огорожу приватного будинку

У Кіцмані автомобіль протаранив огорожу приватного будинку.

ДТП сталась у ніч з 8 на 9 листопада. 24-річний житель Кіцманщини перебуваючи за кермом автомобіля “Мерседес” на іноземній реєстрації, на вулиці Незалежності в м.Кіцмань не впорався з керуванням та в’їхав в огорожу тротуару та огорожу приватного будинку.

Як повідомили у поліції, винуватець пригоди втік, однак його швидко виявили.

У ході медичного освідчення було встановлено, що водій перебуває в стані алкогольного сп’яніння. Алкоголь чоловік вживав після вчинення ДТП.

На водія склали адміністративний протокол. Також його притягнуто до відповідальності ще за двома статтями, – повідомляє “Вільне життя”.