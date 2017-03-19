ДТП на вул. Руській: автомобіль влетів у бетонний блок

На вул. Руській, що у Чернівцях сталася аварія – автомобіль влетів у бетонний блок.

Пошкоджений автомобіль без водія виявили патрульні поліцейські. У салоні транспортного засобу були документи, тож правоохоронцям вдалося оперативно зв’язатися із власником автівки.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції міста, власник розповів, хто міг керувати його автомобілем.

Згодом інспектори встановили двох пасажирів машини. Вони розповіли, що водій був за кермом напідпитку, тому виникла аварія. Самого водія знайти не вдалося, тому іномарку забрав власник.