ДТП у Чернівцях: авто збило чоловіка (ВІДЕО)

29 жовтня у Чернівцях поблизу дріжджзаводу сталася ДТП: авто збило чоловіка. Постраждалий переходив дорогу на пішохідному переході. Про це пише “Чернівецький промінь”. За словами очевидців, чоловік живий. Наразі на місці інциденту працюють поліцейські та “швидка допомога”.

Через ДТП біля кільця виникли затори.