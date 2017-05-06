ДТП у Чернівцях: п’яний водій тікав від поліцейських та врізався в огорожу

У Чернівцях водій «ВАЗу» намагався втекти від патрульних поліцейських, не впорався з керуванням та врізався в огорожу.

Інцидент стався 6 травня о 6:30 ранку на вул. Героїв Майдану. Патрульні помітили, що водій легковика порушив правила дорожнього руху – не увімкнув покажчик повороту.

Спочатку інспектори намагалися зупинити водія, та він проігнорував це та пришвидшився. До того, дорогою врізався в огорожу.

У ході спілкування з патрульними у чоловіка були помітні ознаки алкогольного сп’яніння, що й підтвердив алкотестер – 2, 75 проміле. На порушника було складено протоколи, – повідомили у патрульній поліції.