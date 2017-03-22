ДТП у Чернівцях: водій легковика наїхав на трьох дітей

22 березня у Чернівцях сталася аварія, через яку постраждали троє дітей.

ДТП виникла о 8-ій годині ранку на вул. Руській, де водій автомобіля «ВАЗ 2104» допустив наїзд на трьох діток.

За інформацією прес-служби патрульної поліції міста, у результаті пригоди постраждали дівчинка та двоє хлопчиків.

«Дівчинка отримала закриту черепно-мозкову травму та забій лівої гомілки. У хлопчика забій лівого коліна, у іншого хлопчика – забій м’яких тканин лівого стегна», – повідомляють у поліції.

Водія автомобіля перевірили на стан сп’яніння, результат – негативний.