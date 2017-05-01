ДТП у Сторожинці: «Ауді» з іноземною реєстрацією вилетів за межі дороги та перекинувся (ФОТО)

30 квітня на трасі «Сторожинець-Чернівці», поблизу розважального комплексу «Аква+» сталася аварія – перекинувся автомобіль марки «Ауді» з іноземною реєстрацією.

Про це повідомляє «Сторожинець.info».

Водій прямував до Сторожинця. В один момент в автомобілі заклинило колесо, через це «Ауді» перелетіла придорожню канаву, врізалася лівим боком в дерево та перекинулась.

На місці працювали рятувальники та швидка. Водій не отримав серйозних ушкоджень.

За попередньою інформацією, чоловік був тверезим.