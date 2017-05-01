ДТП у Сторожинці: «Ауді» з іноземною реєстрацією вилетів за межі дороги та перекинувся (ФОТО)

30 квітня на трасі «Сторожинець-Чернівці», поблизу розважального комплексу «Аква+» сталася аварія – перекинувся автомобіль марки «Ауді» з іноземною реєстрацією.
Про це повідомляє «Сторожинець.info».
Водій прямував до Сторожинця. В один момент в автомобілі заклинило колесо, через це «Ауді» перелетіла придорожню канаву, врізалася лівим боком в дерево та перекинулась.
На місці працювали рятувальники та швидка. Водій не отримав серйозних ушкоджень.
За попередньою інформацією, чоловік був тверезим.
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А чого ви не пишете авто на місцевій реєстрації в заголовках, коли таке трапляється? Навіщо штучно робити такі заголовки – ніби всі на іноземній дауни якісь.