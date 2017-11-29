ДТП у Сторожинці: постраждали дві особи

У результаті аварії, яка сталась у Сторожинці, постраждали двоє осіб.

28 листопада у селі Буденець Сторожинецького району не розминулися автомобілі марок «Фіат» та «Рено» на іноземній реєстрації. За кермом «Фіату» знаходився 60-річний мешканець села, а іншою автівкою керував 24-річний житель обласного центру.

Обидвох водіїв було госпіталізовано до лікарні. Чернівчанин у важкому стані потрапив до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.