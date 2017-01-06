5 січня у Сторожинці трапилася аварія за участю автомобілів «Мерседес Віто» та «ВАЗ 2101».

Пригода виникла на перехресті вулиць Б. Хмельницького та І. Вільде.

За попередньою інформацією, водію «Мерседес Віто» пропустили дорогу для виїздy на пepexpecтя. У цей час «ВАЗ» pyшив вперед, втім помітивши мікpoавтобус різко загальмував, але автівка не зупинилася.

За словами водій «ВАЗ», це сталося через те, що провалилася педаль гальмів. Внаслідок цього відбулося зіткнення.

У ДТП ніхто не постраждав, – повідомляє «Сторожинець-інфо».