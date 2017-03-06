«Дуже багато є поламаних», – працівники ЧТУ розповіли про ситуацію в тролейбусному парку

У зв’язку з транспортним колапсом, який нині у місті, тролейбусне управління працює у досить напруженому режимі для того, щоб максимально розвантажити транспортну мережу.

Про це 6 березня повідомив міський голова Олексій Каспрук.

Втім, деякі особи розповсюджують неправдиву інформацію про те, що нібито є вказівка знімати з маршрутів справні тролейбуси щоб по місту менше курсувало тролейбусів. «Нібито цим Каспрук буде тиснути на депутатів через чернівчан, щоб взяти кредит. Жодній здоровій людині в голову не прийде не вирішувати таким чином питання та не розповсюджувати такі плітки», – сказав міський голова.

Як розповів головний інженер Чернівецького тролейбусного управління Микола Олексюк, на балансі в управлінні є 85 тролейбусів та три службових (техдопомога).

«З 85-ти тролейбусів на 4 вже подано документи в департамент економіки на прохання їх списання, адже вони ремонту не підлягають», – розповів працівник підприємства. «Наприклад сьогодні на лінію наших маршрутів виїхало 52 тролейбуси. Дуже багато є поламаних. До прикладу, з 81 тролейбуса завтра не зможуть виїхати близько 33. Навіть сьогодні, з тих тролейбусів, які курсували, 16 поверталися у парк, бо були малі поломки, де їх терміново ремонтували, щоб вони змогли повернутися на лінію».

Чоловік зазначив, що навіть ті тролейбуси, які нещодавно були закуплені є зношеними та ламаються.

Міський голова Олексій Каспрук зазначив, що незабаром організує зустріч в тролейбусному управлінні для тих осіб, які сумнівається у такій інформації для того, щоб вирішувати цю проблему.