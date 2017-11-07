Дві буковинки потрапили до рейтингу “100 найвпливовіших жінок України”

Цього року до рейтингу “100 найвпливовіших жінок України” за версією журналу “Фокус” потрапили дві буковинки.

Цього року до списку потрапили депутат Верховної Ради Оксана Проан. вона зайняла 13 позицію.

Також до сотні найвпливовіших потрапила депутат, письменниця Марія Матіос.

П’ята частина списку найвпливовіших – нові обличчя. Серед них чиновники, фінансисти, бізнесмени, діячі мистецтва. При цьому середній вік сотні збільшився на один рік. Тепер він становить 46 років. Більше половини учасниць рейтингу – представниці державних структур.

Рейтинг складений редакційною колегією журналу “Фокуса”.