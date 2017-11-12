Двох буковинців призначили суддями Верховного Суду України

Двоє буковинців стали суддями Верховного Суду України.
Відповідно до Указу Президента України, В’ячеслав Хохуляк та Ян Берназюк – стали суддями Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України.
11 листопада під час присяги суддів нового Верховного Суду Петро Порошенко зазначив, що це важливий крок, адже вперше суд сформований на основі конкурсу – безпрецедентно відкритого, унікального та прозорого.
Нагадаємо, Ян Берназюк із 2016 року і по цей час займав посаду професора кафедри Київського національного торговельно-економічного університету.
В’ячеслав Хохуляк обіймав посаду начальника Головного управління юстиції у Чернівецькій області. Професор кафедри теорії та історії держави і права Чернівецького юридичного інституту НУ ОЮА.