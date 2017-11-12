Двох буковинців призначили суддями Верховного Суду України

Двоє буковинців стали суддями Верховного Суду України.

Відповідно до Указу Президента України, В’ячеслав Хохуляк та Ян Берназюк – стали суддями Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України.

Загалом було призначено 113 суддів.

11 листопада під час присяги суддів нового Верховного Суду Петро Порошенко зазначив, що це важливий крок, адже вперше суд сформований на основі конкурсу – безпрецедентно відкритого, унікального та прозорого.