Двоє чернівчан викрали спортивні велосипеди на загальну суму близько 5500 гривень. Про це пише Відділ комунікації поліції в Чернівецькій області.

Охоронцям порядку надійшло повідомлення про зниклі велосипеди. Поліцейські оперативно розпочали пошуки зловмисників та викраденого майна. Згодом вдалося викрити крадіїв. Ними виявилися двоє чернівчан 28- та 36 років.

Слідчими відкриті кримінальні провадження, за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Порушникам вже оголошені підозри у вчиненні кримінальних правопорушень. Триває досудове розслідування.