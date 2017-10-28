Двоє українських військовослужбовців отримали поранення в АТО

Прес-центр штабу АТО інформує про ситуацію на Сході України за останню добу. Відтак, в результаті обстрілів поранення отримали двоє українських військовослужбовців. Вчора вдень упродовж декількох годин бойовики обстрілювали з артилерії калібру 122 міліметри, 82-міліметрових мінометів, кулеметів наші позиції неподалік Широкиного. Українські воїни вогнем із піхотного озброєння відповідали ворогу. Унаслідок цього протистояння отримав поранення один наш воїн. Крім того, ввечері під мінометним вогнем знову опинились укріплення сил АТО біля Водяного. А на підступах до Мар’їнки окупанти двічі обстріляли наших оборонців з гранатометів.

На Донецькому напрямку, уночі проросійські найманці тричі били з піхотного озброєння у районі Зайцевого. З цієї ж зброї бойовики провокували українських бійців на околицях Миронівського та в Авдіївські промзоні.

На Луганському напрямку ворог майже годину з озброєння БМП, гранатометів та кулеметів бив по опорним пунктам української армії неподалік Трьохізбенки.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. Сили АТО 16 разів застосовували зброю на ураження противника.