Двоє жителів Сокирянщини намагалися викрасти майже 10 кг маку на Хмельниччині

Двоє буковинців намагалися викрасти майже 10 кг макової соломки на Хмельниччині. Про це інформує Depo.Хмельницький з посиланням на прес-службу обласної поліції.

Чоловіків віком 37 та 40 років упіймали “на гарячому” просто посеред поля із снодійним маком, власник якого має спеціальну ліцензію.

Зловмисники спеціально приїхали на Хмельниччину і оселилися у наметі в лісосмузі, аби вночі зробити декілька рейдів по “дурман”, який одразу подрібнювали за допомогою кухонної м’ясорубки. Чоловіки запевняють, що заготовляли макову соломку для власного споживання.

Наразі крадений мак вилучили і направили на експертизу. За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.308 Кримінального кодексу – викрадення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Відтак, правопорушникам загрожує від 3 до 6 років за ґратами. Нині тривають слідчі дії.