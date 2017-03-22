Двоє жителів Сокирян постраждали у ДТП на Буковині (ФОТО)

ДТП за участі мотоцикла та буса трапилося у вівторок, 21 березня, на Буковині. Про це інформує Північно-Бессарабський інформаційний портал.

46-річний місцевий житель, керуючи автомобілем “Мерседес-Бенц”, виконав маневр повороту вліво, не надавши перевагу в русі мотоциклу “Зонк” без державного номера. Пасажирами мотоциклу були двоє підлітків з Сокирян 1996 та 1999 років народження. В результаті зіткнення, молоді буковинці потрапили до Сокирянської центральної районної лікарні. Медики констатували в обох струс головного мозку та закриті черепно-мозкові травми.