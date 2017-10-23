Директор однієї зі шкіл Чернівців підняв руку на учня. Про це на своєму профілі у Фейсбук заявив міський голова Олексій Каспрук. “Батьки звернулися до правоохоронців. Управління освіти за цим фактом проводить службове розслідування. Наразі відомо, що учень навмисно розбив квітковий вазон у коридорі. Це зафіксувала камера відеоспостереження. Директор стверджує, що у присутності свідків проводив виховну бесіду із школярем і пальцем нікого не чіпав. Того ж дня учень звернувся за медичною допомогою. Справа делікатна.

Директор школи відомий, користується авторитетом у батьків, колег-освітян, чернівчан. Сподіваємося, що висновки слідства(!!!) будуть об’єктивні”,- йдеться у повідомленні.