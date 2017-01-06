Дитяча мрія: у Німеччині на берег викинуло тисячі іграшок(ФОТО)

Сильний шторм, який наразі вирує у Німеччині, спричинив невелику аварію вантажного корабля – судно втратило контейнери з пластиковими яйцями Kinder та іграшками Lego. Про це повідомляє ТСН. В результаті аварії на берег німецького острова Лангеоог викинуло тисячі іграшок. Місцеве бюро туризму повідомляє, що 500-метровий пляж треба якомога швидше очистити від пластикових іграшок. Місцева влада вирішила це питання на користь дітям: місцевий дитячий садочок привели на берег відшукувати у піску скарби. Дітки дуже задоволені від такого неочікуваного та приємного подарунку.