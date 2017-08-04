Джоан Роулінг очолила список найбільш високооплачуваних письменників 2017 року

Авторка серій книг про “Гаррі Поттера” британка Джоан Роулінг очолила цього року список найбільш високооплачуваних письменників. Про це йдеться на сайті журналу Forbes. Повідомляється, що Роулінг заробила 95 мільйонів доларів за останні 12 місяців, повернувши собі знову лідируючу позицію, яку вона займала в 2008 році. Загальні статки Роулінг оцінюють у 650 мільйонів доларів. Статки могли бути набагато більшими, однак значну частину своїх коштів Роулінг передає на благодійність – близько 150 мільйонів доларів

Друге місце в списку посідає Джеймс Паттерсон – автор романів про інспектора Алекса Кросса – 87 мільйонів доларів за рік.

Третє місце посідає Джефф Кінні – автор “Щоденник слабака”. За рік він заробив 21 мільйон доларів.