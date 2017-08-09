Джим Керрі вразив мережу своєю одержимістю малюванням (ВІДЕО)

Відомий у всьому світі комедійний актор Джим Керрі вразив своїх фанатів – 55-річний чоловік захопився малюванням. В мережі на сервісі Vimeo(надає послуги в збереженні та трансляції відеоматеріалів в мережі Інтернет за допомогою протоколу HTTP) з’явилася цікава документальна стрічка під назвою “Jim Carrey: I Needed Color” (“Джим Керрі: Мені потрібен був колір”) про одержимість актора малюванням. Відео стало справжнім інтернет-хітом, зібравши 2,4 мільйона переглядів за три тижні. Режисером виступив Девід Бушелл. В стрічці актор ділиться своїми враженнями та емоціями від захопленості кольорами та малюванням, а також демонструє процес створення живописної роботи. “Коли я тільки почав малювати, я став таким одержимим, що в моїй квартирі не можна було поворухнутися – всюди були картини, вони стирчали з-за меблів, я навіть їв на них”, – зізнався актор.