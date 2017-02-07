Естонія виділить Україні 400 тисяч євро гуманітарної допомоги жителям Сходу.

Про це повідомляє сайт естонського національного телерадіомовлення.

Кошти спрямують для відновлення будинків та полегшення становища людей, вимушених залишити свої домівки.

Як зазначили у міністерстві закордонних справ Естонії, впродовж трьох років на Сході України триває збройний конфлікт. Окрім того, через загострення ситуації в Авдіївці близько 20-ти тисяч осіб повинні у зимових умовах залишатися без води, опалення та світла.

Тому було прийнято рішення виділити кошти – 200 тисяч євро через Червоного Хреста, а ще 200 тисяч євро – за каналами ООН.