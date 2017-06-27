Фахівці закликають чернівчан не купатися в озері, що в парку «Жовтневий»

Влітку озеро парку «Жовтневий», що по вул. Комарова чернівчани використовують, як місце для відпочинку та купання.

Втім, за інформацією фахівців Чернівецького міського відділу лабораторних досліджень Державною установою «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», це озеро носить декоративний та меліоративний характер і не відповідає вимогам санітарного законодавства щодо облаштування місць масового відпочинку населення на воді.

Місцем для відпочинку, куди можуть піти чернівчани залишається міський пляж, що на вул. Донбасівській,5. Там проводиться моніторинг стану навколишнього середовища — досліджується вода річки Прут, ґрунт (пісок) пляжу. Контроль здійснюється за мікробіологічними, паразитологічними, вірусологічними та санітарно–хімічними показниками.

Чернівчан закликають уникати водойм зі стоячою та малопротічною водою. Вологість, забрудненість і висока температура сприяють поширенню бактеріальної флори: збудників лептоспірозу, дизентерії.

«Дбайте про власну безпеку, з обережністю ставитись до купання у відкритих водоймах, звертайте увагу на встановлені щити з написами «КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО!», зокрема вздовж озера парку «Жовтневий», – повідомили в міському відділі лабораторних досліджень.