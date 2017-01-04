Файлообмінник ex.ua знову запрацював, та вже під новим доменом

У листопаді 2016 року найвідоміший на території України файлообмінник ex.ua вирішив припинити роботу у зв`язку з прийняттям нового закону про піратство. Тепер ex.ua працює під доменом fex.net (File EXchange Network). Сайт дозволяє здійснювати анонімний обмін файлами будь-якого формату та розміру, автоматично конвертувати файли, зберігати файли упродовж 7 днів з моменту створення ключа, а також користуватися поштою @fex.ua. Серед змін також платне збереження файлів через 7 днів після створення ключа. Тепер у місяць доведеться заплатити 1 долар за 1 терабайт. Розробники сайту також повідомляють про абсолютну безпеку та захищеність користування послугами сайту. Незабаром очікується розширення можливостей файлообміну.