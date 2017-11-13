ФК “Буковина” перемогла “Полісся” з рахунком 2:1

ФК “Буковина” у домашньому матчі другої футбольної ліги перемогла “Полісся” (Житомир) з рахунком 2:1.

Переможну для “Буковини” гру проаналізував головний тренер чернівецької команди Віктор Мглинець. “Вважаю, що гра вдалася. Вона була цікава, бойовою, практично без середини поля. Щодо результату, то ми на нього заслуговували. Були якійсь незрозумілі дії з боку обслуговуючого персоналу. Маю на увазі суддівство. Є “велика” симпатія до нашої команди”, – поділився тренер.

“Якщо взяти перший тайм, то один Антон Батрак повинен був доводити атаки до логічного завершення. А небезпеки поблизу наших воріт, окрім навісів, не було. Десь вдало зіграла наша оборона. Я задоволений грою. Думаю, що матч із “Поліссям” нам треба занести в актив. Йдемо у відпустку. Будемо сподіватися, що наступного року буде картина цікавішою. Життя продовжується”, – зазначив Віктор Мглинець.