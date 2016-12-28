ФК «Буковина» залишається без президента та головного тренера

Президент ФК «Буковина» Сергій Гринюк подає у відставку.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції, – повідомляє «АСС».

За словами Сергія Гринюка, відставка зумовлена тим, що у клубі є постійні проблеми, які ніхто не допомагає вирішувати. Окрім того, за два роки пішло чимало ресурсів. «Далі так працювати неможливо. Тренувальних полів немає, бази немає, ресурсів немає», – сказав Сергій Гринюк.

Також футбольну команду залишає головний тренер Сергій Шищенко, який переходить працювати в інший клуб.

На такі заявки відреагував міський голова Олексій Каспрук, який зазначив, що «від цих слів хочеться плакати. Втім запевнив, що Чернівці не можуть втратити футбольну команду.