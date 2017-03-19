Франк-Вальтер Штайнмаєр став президентом Німеччини

Колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сьогодні, 19 березня, офіційно заступає на посаду президента Німеччини. Саме цього дня закінчується 5-річний термін повноважень Йоахіма Гаука. Про це пише Deutsche Welle. Символічна церемонія передачі влади відбудеться сьогодні у другій половині дня у президентському палаці Бельвью у Берліні.

Франк-Вальтер Штайнмаєр – німецький політик та державний діяч. 12-й Федеральний президент Німеччини (з 2017), колишній міністр закордонних справ (2005–2009, 2013–2017) та віце-канцлер Німеччини (2007–2009).