Генеральний консул Румунії в Чернівцях привітала городян зі святом Мерцішор

Сьогодні, 1 березня, відзначають традиційне свято зустрічі весни в Молдові та Румунії. В цей день прийнято дарувати бутоньєрки у вигляді квіточок із білих та червоних ниток. Ця прикраса має назву «мерцішор». Відзначають це свято й у нас, на Буковині.

До прикладу, на вулиці Ольги Кобилянської сьогодні перехожим роздавали мерцішори й вітали з настанням весни. Про це пише Чернівецький промінь. А також дарували вітальні листівки румунською, польською, українською, німецькою мовами та на івриті.

Окрім цього, до привітань долучилася Генеральний консул Румунії у Чернівцях – Елеонора Молдован. Вона особисто привітала перехожих зі святом Мерцішор.