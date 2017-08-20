Гігантський астероїд наблизиться до Землі на рекордну відстань (ВІДЕО)

1 вересня 2017 року до Землі на рекордну відстань наблизиться гігантський астероїд. Про це повідомили вчені американського аерокосмічного агентства (NASA). Астероїд під назвою Флоренс, який входить до списку найбільших навколоземних астероїдів, наблизиться до Землі на відстань близько 7 млн кілометрів, що дорівнює 18-ти відстаням між Землею і Місяцем. Астероїд є найбільшим з усіх, які коли-небудь підходили до Землі на таку близьку відстань.