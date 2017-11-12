Гітарист Alex Man дасть у Чернівцях концерт

Блюзовий гітарист Alex Man завтра, 13 листопада, у Чернівцях дасть концерт. Подія відбудеться о 20 листопада на вулиці Головній, 265(А), у пабі Public. Тут лунатимуть гітарні кавер версії пісень різноманітних світових виконавців таких як: Eelvis Presley, Carlos Santana, Sting, Michael Jackson, Bryan Adams, U2, Sam Smith, Hozier, Adele та інших.

Довідково: Alex Man – закарпатський блюзовий гітарист, співак, композитор, аранжувальник, саунд продюсер. Учасник кількох десятків гуртів та музичних проектів на Україні та за її межами. В даний час гітарист, вокаліст і засновник гурту SHOWGOR (Чернівці). За довгі роки експериментів заснував власний унікальний стиль гри на гітарі який представляє собою суміш блюзу, джазу і фанк-року приправлену добрим свінгом.