Глава держави затвердив санкції стосовно низки російських банків

Глава держави Петро Порошенко затвердив рішення РНБО щодо застосування санкцій щодо низки російських банків: ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ БАНК» в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов’язаних з ними осіб.

Про це повідомили в Адміністрації Президента.

Санкції триватимуть 1 рік.

Згідно рішення, Уряд спільно з Нацбанком повинні забезпечити ефективність санкцій та жити відповідні заходи стосовно заборони розміщення коштів державних підприємств, установ, організацій та господарських товариств, у статутних капіталах яких є корпоративні права держави, у банках, вказаних у рішенні РНБО.