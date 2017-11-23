Глибоку відвідав експерт німецького фонду GIZ Саша Кун (ФОТО)

Глибоку відвідав експерт німецького фонду GIZ Саша Кун. Про це пише “Глибока.Інфо”. Разом з керівником хабу «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» Юлією Грицьку експерт з Берліна ознайомився з кращими практиками реформ, що діють у рамках децентралізації та з викликами, що стають перед громадами у 2018 році. А це проблеми вивезення та утилізація сміття та поліпшення якості дорожнього покриття.

Під час візиту гості відвідали Глибоцький ЦНАП і амбулаторію первинної медичної допомоги, де докладніше ознайомилися з роботою даних установ.